Норвегия намерена ограничить въезд российских автомобилей

Норвегия примет решение об ограничении на въезд частным автомобилям с российскими номерами, заявил государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, сообщает NRK.

По словам чиновника, сейчас внешнеполитическое ведомство работает над новыми правилами по ограничению на въезд российских автомобилей в страну.

"Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на въезд и использование автомобилей с российской регистрацией. Мы сейчас изучаем, как это сделать, и быстро вернемся с эффективными мерами", – отметил он.

Норвегия пока запретила импорт, но разрешила временное использование автомобилей с российскими номерами.

Ранее сообщалось, что норвежское правительство не приняло окончательной позиции по обновленным санкционным рекомендациям Европейской комиссии, которые предусматривают запрет на въезд для частных автомобилей с российскими номерами.

Норвегия не является членом Европейского Союза, но придерживается большинства санкций ЕС, введенных в ответ на полномасштабную войну России против Украины.