Премьер Армении созвал Совет нацбезопасности из-за возобновления войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета нацбезопасности в связи с начатой Баку "антитеррористической операцией" против непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Ключевой темой заседания станут "широкомасштабные военные действия, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха".

В последнем обращении к народу Пашинян заявил, что видит в действиях Азербайджана намерения этнических чисток в Карабахе, и выразил удивление, почему Баку анонсирует "гуманитарный коридор" для гражданского населения, а не призывает спрятаться и не подвергать себя опасности, если армия Азербайджана не бьет по гражданским целям.

"Мы считаем, что в первую очередь должны принять меры российские миротворческие силы. Во-вторых, мы ожидаем шагов от Совета безопасности ООН", – заявил Никол Пашинян.

Напомним, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении, в свою очередь, назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток".