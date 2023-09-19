Латвия закрывает пункт пропуска «Силене — Урбаны» на границе с Беларусью с 19 сентября. Решение принято сегодня правительством страны в «связи с соображениями безопасности», с учетом «большого количество случаев незаконного пересечения границы между Латвией и Беларусью» и «необходимостью перераспределения ресурсов».

В среднем через "Силене" въезжают 625 человек и выезжают 605 человек в день, а также въезжают и выезжают в среднем 87 и 85 грузовых автомобилей.

Работа пункта пропуска «Пятерниеки-Григоровщина» на границе Латвии и Беларуси продолжится.

Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что напряжение на границе усиливается, поэтому в целях экономии ресурсов пограничный пункт «Силене» закрывается, а также чтобы послать сигнал Беларуси, что Латвия защищает свою границу.