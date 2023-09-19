Приостановлено действие соглашения Беларуси с Украиной о защите прав переселенцев и членов их семей

Палата представителей Нацсобрания седьмого созыва на заседании десятой сессии 19 сентября в одном чтении приняла проект закона «О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей».

«Проект закона подготовлен в рамках «ответных мер на недружественные действия Украины в отношении Республики Беларусь», - говорится в комментарии Палата представителей Нацсобрания.

Утверждается, что его реализация будет «содействовать защите национальных интересов Беларуси и позволит освободить нашу страну от обязательств исполнять это соглашение в течение периода приостановления».