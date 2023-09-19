Литва за неделю не пропустила 58 авто с российской регистрацией

За минувшую неделю 58 водителей были вынуждены развернуть свои автомобили с российской регистрацией на литовской границе после предупреждения таможенников о том, что их транспортные средства могут быть конфискованы. Об этом сообщает LRT.

По данным литовской таможни, поток автомобилей с российскими регистрационными номерами за неделю уменьшился, и сейчас фиксируют лишь единичные попытки въезда таких автомобилей в Литву.

Литовские чиновники предупреждают тех, кто прибывает на пункты пропуска на автомобилях с российской регистрацией, что их не пропустят.

Людей, путешествующих на таких автомобилях, также информируют, что при повторной попытке въезда в Литву им грозит штраф и конфискация транспортного средства за нарушение международных санкций.

С понедельника, 11 сентября, автомобили с российскими регистрационными номерами не допускают на территорию Литвы, за исключением тех, что следуют транзитом через страну в или из Калининградского эксклава.

Эта мера следует за разъяснением Европейской комиссии, изданным в начале сентября, о том, что автомобили, приобретенные или зарегистрированные в России, не могут быть допущены на территорию ЕС.

Санкции, запрещающие въезд транспортных средств, а также ввоз личных вещей, приобретенных или зарегистрированных в России, направлены на ограничение ввоза товаров из России в ЕС.

Латвия, Эстония, Польша и Финляндия также отказывают во въезде автомобилям с российскими номерами.