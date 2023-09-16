Последнее обновление: 16.09.2023 11:05

Румыния согласилась на компромисс Еврокомиссии по импорту украинского зерна

Правительство Румынии выразило сожаление из-за решения Европейской комиссии не продлевать ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины после 15 сентября, но заявила о готовности рассмотреть план регулирования экспорта Киева.

Об этом говорится в заявлении румынского правительства. Бухарест заявил, что ожидает от Украины плана действий по мерам экспортного контроля "для предотвращения искажения рынка зерна в нашей стране, который она обязалась представить до конца понедельника, 18 сентября 2023 года".

"В зависимости от плана действий, представленного украинской стороной, правительство Румынии примет решение о соответствующих мерах для защиты румынских фермеров", – добавили там.

В румынском правительстве одновременно выразили сожаление, что на европейском уровне не было найдено решение о продлении ограничений на импорт зерновых из Украины, "на чем настаивали государства-члены ЕС, которых коснулось это решение".

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