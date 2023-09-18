Последнее обновление: 18.09.2023 11:32

ЕС призывает Польшу, Венгрию и Словакию к конструктиву в вопросе зерна из Украины

Европейская комиссия прокомментировала решение трех государств Европейского Союза – Польши, Венгрии и Словакии – ввести односторонние ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины, несмотря на достигнутый ранее компромисс.

"Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы ввести и заставить работать новую систему, о которой только что объявили", – заявила пресс-секретарь Еврокомиссии, передает Reuters.

Она добавила, что встреча с представителями стран ЕС в понедельник позволит обсудить вопрос ограничений на импорт украинского зерна.

В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

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