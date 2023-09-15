Из-за коррупционного скандала из МИД Польши уволили сотрудника и проведут аудит

Из МИД Польши в связи со скандалом, связанным с предоставлением польских виз в посольствах стран Востока за деньги, уволили сотрудника и проведут аудит. Об этом сообщает RMF FM.

"В связи с продолжением выявления нарушений в процессе выдачи виз, министр иностранных дел решил следующее:

уволить с должности и расторгнуть трудовой договор с директором Управления правового и комплаенс-менеджмента Министерства иностранных дел Якубом Осайдой;

провести внеочередную проверку и аудит Консульского департамента Министерства иностранных дел и всех консульских учреждений Республики Польша;

разорвать контракты со всеми аутсорсинговыми компаниями, которым было поручено принимать визовые заявления с 2011 года в результате закрытия 31 аутпоста по решению тогдашнего главы министерства Радослава Сикорского", - говорится в сообщении.

"Визовый скандал" начался еще на прошлой неделе, когда польские СМИ опубликовали расследование об увольнении экс-заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика, который отвечал за консульские и визовые вопросы.

Выяснилось, что Вавжик распорядился упростить визовый режим для временных работников из около 20 стран, прежде всего Ближнего и Дальнего Востока.

На бумаге речь шла о привлечении иностранных работников, но, по данным СМИ, фактически десятки тысяч мигрантов попали в Европу через "международные компании по рекрутингу" – якобы именно они стояли за схемой.

В пятницу стало известно, что Вавжик попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Польская прокуратура в четверг сообщила об объявлении подозрения семи действующим и бывшим чиновникам в рамках "визового скандала", связанного с предоставлением польских виз в посольствах стран Востока за деньги.