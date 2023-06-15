Нижняя палата приняла во втором чтении поправки в банковское законодательство РБ

Нижняя палата парламента РБ приняла во втором чтении поправки в банковское законодательство, сообщила пресс-служба парламента.

«Законопроект предусматривает расширение целей деятельности Национального банка, а именно дополнение целью «обеспечение финансовой стабильности» и нормой о содействии устойчивому экономическому развитию страны. Также изменяется порядок утверждения и содержания Основных направлений денежно-кредитной политики», - говорится в сообщении.

«Для повышения уровня правовой защиты потребителей банковских услуг и исключения чрезмерной финансовой нагрузки на кредитополучателей» проект закона предлагает:

запрет на установление в кредитных договорах условий об уплате процентов в повышенном размере, ограничиваются размеры штрафов (неустоек);

устанавливается перечень случаев, при которых банк вправе требовать досрочного возврата кредита;

определяется срок для досрочного возврата кредита — не ранее трех месяцев со дня уведомления физического лица (ранее срок определялся банком);

обязанность банков включать в кредитный договор норму о возможности досрочного возврата (погашения) кредита по согласованию с кредитодателем.

Кроме того, в Банковский кодекс будет внесена норма об операциях банковского торгового финансирования.

Проектом закона предоставляется возможность применения Национальным банком мер экономического воздействия и надзорного реагирования к банкам — нарушителям законодательства. В частности, взыскание в республиканский бюджет денежных средств в размере до одного процента от размера нормативного капитала банка.

Кроме того, предлагается предоставить Национальному банку право ограничивать лицензионные полномочия банка в случае неоднократного нарушения требований банковского законодательства.