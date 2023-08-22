Последнее обновление: 22.08.2023 12:29

В БелВЭБ прекратят выпускать большинство карт

Банк БелВЭБ с 22 сентября 2023 года вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг.

Как сообщается на сайте банка, с 22 сентября прекращается выпуск карточек для физических лиц Platinum, Infinite, Gold (за исключением выпуска карт «Яркая кредитка), Standard, Classic, World, Rewards.

Кроме того, прекращается выпуск корпоративных карт Business. Эти карточки исключаются из перечня услуг, включенных в пакеты услуг для корпоративных клиентов «Бизнес-Взлет», «Бизнес-Планер», «Бизнес-Маневр».

Перечисленные выше карточки, эмитированные Банком БелВЭБ до 21 сентября 2023 года включительно, будут обслуживаться на прежних условиях до окончания срока их действия.

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