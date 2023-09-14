Армения полностью ратифицирует Римский статут МУС

Армения полностью ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда, заявил в ходе правительственного часа в Национальном Собрании премьер Никол Пашинян.

“Правительство направило Римский статут в Национальное Собрание, и согласно моей позиции и позиции нашей фракции, он будет полностью ратифицирован. Это никак не связано с отношениями Армения-Россия, это касается вопросов безопасности Армении”, - сказал Пашинян, сообщает Арменпресс.

Ранее Конституционный суд признал соответствующими Конституции обязательства, предусмотренные Римским статутом Международного уголовного суда, подписанным 17 июля 1998 года. В 2022 году правительство обратилось по этому поводу в Конституционный суд. Позже исполнительная власть направила Римский статут Международного уголовного суда в Национальное Собрание для ратификации.

Правительство вновь вернулось к вопросу признания Римского статута, поскольку, согласно обоснованию этого проекта, в этом шаге оно видит возможность привлечь Азербайджан к ответственности.