Лукашенко улетел на переговоры с Путиным

Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где проведет переговоры с Путиным, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Центральной частью визита станут переговоры с … Путиным, которые пройдут 15 сентября, их … запланировали ранее в соответствии с графиком встреч», - говорится в сообщении.

Главными темами переговоров названы «международная повестка и региональная проблематика», а также «совместные задачи в экономике - в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа сфере импортозамещения».