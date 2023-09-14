Последнее обновление: 14.09.2023 13:18

Болгария построит базу НАТО стоимостью $55 млн

В Болгарии до 2025 года будет построена военная база для размещения многонациональной боевой группы НАТО стоимостью более 100 миллионов левов (около 55 миллионов долларов).

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщают болгарские медиа.

Министр отметил, что место, где обустроят военную базу, пока не определено.

По его словам, к 2025 году база для боевой группы должна быть готова. Он также пояснил, что большинство офицеров в многонациональной группе будут из Италии, и что группа будет выполнять оборонительные функции в случае военной угрозы.

Тагарев добавил, что численность группы может вырасти до 1500 человек в мирное время. Ожидается, что часть необходимых для строительства средств предоставит НАТО.



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