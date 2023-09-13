Последнее обновление: 13.09.2023 17:49

РФ больше не поддерживает санкции против Северной Кореи

Россия больше не поддерживает режим санкций против Северной Кореи. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия больше не будет поддерживать санкционный режим против Северной Кореи, так как "геополитический климат полностью изменился с тех пор, как ООН ввела санкции".

Лавров также обвинил Запад в том, что тот обещал Северной Корее гуманитарную помощь, но это якобы была "явная ложь".

Совет Безопасности ООН ввел санкции в отношении Северной Кореи в 2006 году в связи с первыми испытаниями в стране ядерного оружия и ее ракетными программами. Россия голосовала за введение этих санкций, а также за их усиление вплоть до 2016 года.



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