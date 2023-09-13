В Латвии начато уже более 200 уголовных процессов в связи с нарушением санкций против Беларуси и РФ

Служба госдоходов (VID) начала 201 уголовный процесс в связи с нарушением санкций против России и Беларуси. Об этом сообщил журналистам заместитель главы VID по таможенным вопросам, директор Таможенного управления Раймонд Зукулс.

Причем 87 процессов начато в этом году, 114 — в 2022. Всего с момента введения санкций таможня запрещала провоз санкционных товаров 8396 раз. Было проверено 184 972 документа на грузы и физически проверено 6027 грузов, сообщает Delfi.

По словам Зукулса, под санкциями находится более 4500 российских и более 1300 белорусских товаров. Чаще всего нарушители пытаются вывезти в Россию электроустройства, станки, запчасти от транспорта, изделия из металла и люксовые транспортные средства. Из России чаще всего пытаются ввести корм для скота, древесное топливо, древесину, фанеру, косметику, средства по уходу за телом, лицом и волосами.

По информации Зукулса, грузы из России, Беларуси и стран, которые могут быть использованы для обхода санкций, составляют 35,4% от всех грузов, которые ввозят в ЕС, в свою очередь в эти страны отправляется 51,5% всех грузов из ЕС.

За восемь месяцев этого года было задержано 6,65 миллиона контрабандных сигарет, 6780 литров нефтепродуктов и 866 литров алкоголя. В 59 случаях люди пытались провести большую сумму наличными, в 92 случаях — наркотики.