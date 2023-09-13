Последнее обновление: 13.09.2023 15:02

Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в России

Американская компания PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Warner's, вышла из бизнеса в РФ, пишет газета "Коммерсантъ".

Подразделение передали топ-менеджеру, который переименовал компанию и, вероятно, продолжит управлять локальными точками.

Американская PVH в середине августа вышла из капитала российского подразделения ООО "Пивиэйч Сторс Рус". Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры изменилось на ООО "Ритейл Экселенс". Согласно профилю в LinkedIn, с 2018 года Щукин занимает должность директора розничной сети PVH в России.

В России компания управляла более чем 150 магазинами на базе франшизы. Ритейл Экселенс, вероятно, продолжит управлять прежними точками PVH.

Корпорация PVH владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co. В России компания развивала свою розничную сеть магазинов Tommy Hilfiger и Calvin Klein.



<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование