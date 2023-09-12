Подоляк: ООН - это лоббистская контора по зарабатыванию денег

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк раскритиковал международные институты, вроде ООН, МАГАТЭ и Красного Креста, назвав их фиктивными и такими, которые засоряют сознание людей.

Михаил Подоляк убежден, что никаких существенных решений от ООН в контексте войны Украина не получит.

"Мы не добьемся от них, первое – четких позиций, второе – четких оценок, третье – желание вести юридическую борьбу с РФ, и четвертое – отказа от собственной бессмысленности", - подчеркнул Подоляк.

Кроме того, советник главы Офиса Президента убежден, что ООН уже не выполняет своих первоначальных функций, а превратилась в "контору по зарабатыванию денег".

"На самом деле, ООН вполне отсутствующая организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают те или иные руководящие должности", - отметил он.

Также Подоляк заверил, что ООН, как и другие международные институты всегда будут вызывать негативные эмоции, а сам факт их существования иногда усложняет и затягивает процессы.

"Эмоции, которые вызывает ООН, всегда будут негативными, как и любая другая международная институция – МАГАТЭ какой-то, Красный Крест международный, Amnesty International – все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание абсолютно мусорными оценками. Если бы их не было, мы бы, наверное, многие вопросы решали лучше и быстрее", - подчеркнул он.

В начале сентября текущего года международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине заявила, что пока не пришла к выводу, что в стране происходит геноцид, из-за «недостаточности доказательств».

Летом 2022 года международное правозащитное движение Amnesty International обнародовало отчет, в котором отмечалось, что ВСУ, якобы, подвергают опасности гражданских. Речь шла о том, что расположение украинских военных в жилых районах привлекало туда огонь со стороны России.

Отчет вызвал возмущение из-за приравнивания ответственности между потерпевшей стороной и нападающим. В организации произошла волна отставок. В том числе уволилась глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук. Позже Amnesty International признали свой отчет ошибочным.