Крупнейшим акционером банка UBS стал нефтяной фонд Норвегии

Norges Bank Investment Management (NBIM), управляющая Государственным пенсионным фондом Норвегии (он же Нефтяной фонд), стала крупнейшим акционером швейцарской UBS Group, пишет газета Financial Times.

NBIM увеличила долю в UBS более чем до 5% в этом месяце. Она является акционером UBS в течение почти 20 лет.

Согласно данным S&P Capital IQ, NBIM обошла американских инвесторов Dodge & Cox и BlackRock, став крупнейшим акционером UBS, передает Интерфакс.

Норвежский фонд входил в десятку крупнейших акционеров Credit Suisse в марте этого года, когда UBS купил испытывавшего трудности конкурента за 3 млрд швейцарских франков ($3,37 млрд) при содействии властей Швейцарии, отмечает FT.

Глава NBIM Николай Танген заявил в интервью швейцарскому изданию Finews спустя несколько недель после объявления о сделке, что считает правильными шаги, предпринятые правительством Швейцарии для спасения Credit Suisse. "Приняв меры, оно предотвратило неконтролируемую ситуацию в швейцарском финансовом центре и за его пределами", - сказал Танген.

Акции UBS подорожали более чем на 30% с момента покупки Credit Suisse шесть месяцев назад.

Инвесторы позитивно восприняли информацию о том, что UBS досрочно расторг соглашение с правительством страны, гарантировавшее ему покрытие убытков на сумму до 9 млрд франков, которые могли возникнуть в рамках слияния с Credit Suisse.

Кроме того, UBS зафиксировал рекордную чистую прибыль во втором квартале 2023 года - $28,875 млрд, отразив в отчетности в качестве разового дохода отрицательный гудвилл в размере $28,925 млрд, возникший в связи с тем, что стоимость приобретенных им активов Credit Suisse превысила цену сделки.

Аналитики ожидают, что UBS в следующем году возобновит обратный выкуп акций, приостановленный в связи с покупкой Credit Suisse, отмечает FT.