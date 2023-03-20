UBS покупает Credit Suisse за $3,25 млрд

Швейцарский банк UBS покупает испытывающий трудности Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд), сообщает MarketWatch.

О сделке объявил президент Швейцарии Ален Берсе в сопровождении руководителей обоих банков и главы Швейцарского национального банка (SNB, ЦБ страны).

"Путем поглощения Credit Suisse банком UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", - говорится в заявлении SNB.

UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse. Сделка, которая не требует одобрения акционеров, будет полностью оплачена денежными средствами. На закрытие торгов в пятницу акции Credit Suisse стоили 1,86 франка. По данным Financial Times, первоначально UBS предлагал всего 0,25 франка за акцию бывшего конкурента, передает Интерфакс.

"Мы приветствуем заявления швейцарских властей о поддержке финансовой стабильности, - говорится в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен и главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. - Объемы капитала и ликвидности банковской системы США сильны, а финансовая система устойчива. Мы находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами".

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что предпринятые швейцарскими властями действия "полезны для восстановления упорядоченных рыночных условий и обеспечения финансовой стабильности". Банковский сектор еврозоны устойчив благодаря сильным позициям капитала и ликвидности, отметила она.

Saudi National Bank, Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) и Норвежский нефтяной фонд входят в число акционеров Credit Suisse, которые могут понести наиболее серьезные потери из-за продажи акций банка с существенным дисконтом, пишет MarketWatch.

QIA владеет 6,8% Credit Suisse. Saudi National Bank купил 9,9% акций швейцарского банка всего полгода назад за $1,5 млрд, сейчас этот пакет оценивается всего в $215 млн.