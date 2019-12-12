Последнее обновление: 12.12.2019 13:52

Нацбанк Швейцарии сохранил отрицательную ставку на уровне минус 0,75%

Национальный банк Швейцарии сохранил сверхмягкую денежно-кредитную политику в четверг в попытке сдержать экономические риски, “склоняющиеся в сторону снижения”, несмотря на критику отрицательных процентных ставок в стране.

ЦБ оставил ключевую ставку на уровне минус 0,75%. Депозитная ставка для коммерческих банков также осталась на отметке минус 0,75%, передает Reuters.

Регулятор пообещал сохранять активность на валютных рынках для ослабления повышательного давления на швейцарский франк, стоимость которого в этом году выросла на 3% по отношению к евро. ЦБ продолжил считать нацвалюту “высоко оцененной”, как и прогнозировали аналитики.

Нацбанк также снизил прогноз инфляции на 2020 и 2021 годы.

“Риски для мировой экономики продолжают склоняться в сторону снижения”, - говорится в заявлении банка.

“Главными из них остаются напряженность в торговле и возможность распространения сохраняющейся слабости в производственной активности на экономику в целом”.

Швейцарское правительство, согласно свежим прогнозам, продолжает осторожно оценивать перспективы экономического роста страны.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование