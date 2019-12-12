Нацбанк Швейцарии сохранил отрицательную ставку на уровне минус 0,75%

Национальный банк Швейцарии сохранил сверхмягкую денежно-кредитную политику в четверг в попытке сдержать экономические риски, “склоняющиеся в сторону снижения”, несмотря на критику отрицательных процентных ставок в стране.

ЦБ оставил ключевую ставку на уровне минус 0,75%. Депозитная ставка для коммерческих банков также осталась на отметке минус 0,75%, передает Reuters.

Регулятор пообещал сохранять активность на валютных рынках для ослабления повышательного давления на швейцарский франк, стоимость которого в этом году выросла на 3% по отношению к евро. ЦБ продолжил считать нацвалюту “высоко оцененной”, как и прогнозировали аналитики.

Нацбанк также снизил прогноз инфляции на 2020 и 2021 годы.

“Риски для мировой экономики продолжают склоняться в сторону снижения”, - говорится в заявлении банка.

“Главными из них остаются напряженность в торговле и возможность распространения сохраняющейся слабости в производственной активности на экономику в целом”.

Швейцарское правительство, согласно свежим прогнозам, продолжает осторожно оценивать перспективы экономического роста страны.