Последнее обновление: 12.09.2023 15:29

Белорусский рубль активно укрепляется к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 12 сентября 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 4,64 копейки или 1,43%, до 3,2067 рубля при объеме торгов $3,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 3,1 копейки или 0,92%, до 3,3962 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 306 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 6,37 копейки или 1,43% до 4,3892 рубля за 10 юаней при объеме торгов 12,7млн. юаней.

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