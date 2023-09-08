Белорусский рубль укрепляется к юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 8 сентября 2023 года белорусский рубль укрепляется к юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,01 копейки или 0,003%, до 3,2823 рубля при объеме торгов $2,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,18 копейки или 0,05%, до 3,3402 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 241,4 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,73 копейки или 0,39% до 4,4601 рубля за 10 юаней при объеме торгов 53,8млн. юаней.