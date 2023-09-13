Белорусский рубль снижается к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 13 сентября 2023 года белорусский рубль возобновил снижение к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,14 копейки или 0,35%, до 3,2312 рубля при объеме торгов $0,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,28 копейки или 0,08%, до 3,3933 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 120 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 3,44 копейки или 0,78% до 4,4399 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,8млн. юаней.