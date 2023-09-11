Власти РБ запустили заочное производство в отношении членов «BYPOL»

Генпрокурор РБ согласовал решение Следственного комитета РБ о проведении спецпроизводства в отношении руководителей террористической организации «BYPOL», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«Ко всем обвиняемым с санкции прокурора заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

В частности, Александру Азарову, Владимиру Жигарю, Игорю Лобану, Андрею Остаповичу, Матвею Купрейчику и Олегу Талерчику инкриминированы «иные действия с целью захвата государственной власти неконституционным путем» (ч.1 ст.357) УК РБ; «создание и руководство экстремистским формированием» (ч.1 ст.361-1); «умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности» (ч.3 ст.130).

Азаров, Жигарь, Лобан, Купрейчик и Талерчик также обвиняются также в создании и руководстве экстремистским формированием, совершенном повторно (ч.2 ст.361-1).

Далее, Азаров и Талерчик обвиняются в «призывах к измене государству и совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием сети Интернет» (ч.3 ст.361). Кроме того, Азаров и Купрейчик обвиняются в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст.369).

При этом Азаров дополнительно обвиняется в клевете, соединенной с обвинением в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений (ст.188); организации актов терроризма в составе организованной группы (ч.4 ст.16 и ч.3, ч.4 ст.289); организации умышленных разрушения и повреждения средств сигнализации, другого транспортного оборудования, если эти действия могли повлечь смерть человека, крушение, аварию, повлекшие тяжкие последствия и причинение ущерба в особо крупном размере (ч.4 ст.16, ст.18 и ч.2 и ч.4 ст.309); публичном оскорблении Лукашенко, соединенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч.2 ст.368); измене государству (ч.1 ст.356).

Олегу Талерчику инкриминированы умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности (ч.1 ст.130); клевета в отношении Лукашенко, соединенная с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч.2 ст.367); содействие экстремистской деятельности (ч.1 ст.361-4); умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина в связи с осуществлением им служебной деятельности (ч.3 ст.203-1).