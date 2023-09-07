Физлица в Беларуси в августе снова выступили чистыми продавцами иностранной валюты

Население Беларуси в августе 2023 года снова выступило чистым продавцом иностранной валюты на сумму $43,668 млн, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в августе 2023 года составила $849,703 млн. и выросла на $74,012 млн, или на 9,54% по сравнению с июлем. В том числе покупка наличной валюты составила $543,182 млн и выросла к июлю на $47,595 млн, или на 9,60%. Покупка безналичной валюты составила $306,521 млн. и выросла на $26,417 млн, или на 9,43%.

С начала года население Беларуси купило $6183,336 млн, в том числе $3786,441 млн. наличной валюты и $2396,895 млн. безналичной.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в августе 2023 года составила $893,371 млн. и выросла на $59,633 млн, или на 7,15% по сравнению с июлем. Продажа наличной валюты составила $696,192 млн. и выросла к июлю на $39,668 млн, или на 6,04%. Продажа безналичной валюты составила $197,179 млн. и выросла на $19,965 млн, или на 11,27%.

С начала года население Беларуси продало $6608,050 млн, в том числе $5129,763 млн наличной валюты и $1478,287 млн. безналичной.

В августе на наличном сегменте валютного рынка сложилась чистая продажа валюты населением в объеме $153,009 млн, на безналичном – чистая покупка в объеме $109,342 млн.

За 8 месяцев 2023 года чистая продажа населением наличной валюты составила $1343,322 млн, при этом чистая покупка безналичной валюты выросла до $918,608 млн.