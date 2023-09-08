Последнее обновление: 08.09.2023 09:15

Первую с начала войны помощь Украине от Армении привезла жена премьера

Жена премьера Армении Анна Акопян привезла в Украину первую с начала войны помощь от Еревана.

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, Акопян передала гуманитарную помощь для онлайн-обучения – более 1000 смартфонов, планшетов и ноутбуков для школьников.

Отмечают, что эти гаджеты прежде всего предназначены для детей из регионов, в которых больше всего школ работают в онлайн-режиме. Речь о детях, которым пришлось покинуть дом из-за боевых действий, детей с инвалидностью, детей из малообеспеченных семей или детей, лишенных родительской опеки.



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