США осуждают решение Лукашенко запретить обмен паспортов вне страны

США осуждают введенный властями Беларуси запрет на обмен паспортов вне страны и ведут тесные консультации с союзниками в ЕС по этой теме.

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

В заявлении Миллер называет указ Лукашенко "циничным нарушением режима своих основных обязательств перед собственным народом".

"Единственная цель указа – усложнить жизнь рядовых белорусов, проживающих за рубежом. Он является еще одним способом угнетения и мести тысячам белорусов, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от режима, который бросает в тюрьмы тех, кто осмеливается отстаивать свои права", – подчеркивает представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, США продолжают консультации с европейскими союзниками и белорусскими демократическими силами во главе со Светланой Тихановской относительно возможной помощи белорусам за рубежом.

"Соединенные Штаты продолжают тесные консультации с нашими европейскими союзниками и белорусскими демократическими силами, возглавляемыми Светланой Тихановской", - отмечает Миллер.