В августе валютные резервы Китая усохли больше ожиданий

Валютные резервы Китая в августе снизились до $3,16 трлн по сравнению с $3,204 трлн месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал уменьшение резервов до $3,187 трлн. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали этот показатель на уровне $3,184 трлн.

Курс юаня в прошлом месяце опустился на 1,6% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подорожал на 1,7% к корзине основных мировых валют.

Запасы золота в КНР на конец августа увеличились до 69,62 млн унций по сравнению с 68,69 млн унций месяцем ранее. Показатель вырос по итогам десятого месяца подряд, передает Интерфакс.

В стоимостном выражении резервы золота уменьшились до $135,22 млрд по сравнению с $135,36 млрд на конец июля.