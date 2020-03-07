Китай с начала года сократил валютные резервы на 1,2 млрд долларов

Китай за первые два месяца текущего года сократил валютные резервы на 1,2 млрд долларов, до 3106,7 млрд. Об этом сообщило в субботу Государственное управление валютного контроля КНР.

«Главная причина изменения валютных резервов Китая - колебание курсов валют и стоимости активов, - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства. - Индекс доллара и стоимость долговых обязательств ключевых государств повысились под влиянием вспышки нового коронавируса, а также прогнозов касательно тенденций развития и изменений в монетарной стратегии ведущих экономик мира», передает ТАСС.

В нем отмечается, что валютный рынок КНР продолжает сохранять стабильность, несмотря на возрастающую внешнюю нестабильность. «Ожидается, что резервы валюты КНР в целом будут оставаться стабильными, поскольку для этого заложена необходимая основа и созданы условия на рынке», - подчеркивается в документе.