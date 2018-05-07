Последнее обновление: 07.05.2018 18:21

Валютные резервы Китая снизились в апреле

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в апреле 2018 года сократились на 0,6% по сравнению с мартом, или на $17,9 млрд, до $3 трлн 124,85 млрд, согласно данным Народного банка Китая (НБК).

Показатель стал минимальным за пять месяцев. Падение главным образом вызвано укреплением курса доллара США к большинству мировых валют. Так, к юаню доллар в прошлом месяце вырос на 1,1%.

Эксперты в среднем ожидали более умеренного сокращения валютных резервов КНР в прошлом месяце - до $3 трлн 131 млрд.

Кроме того, в апреле золотые резервы страны в стоимостном выражении уменьшились до $77,8 млрд с $78,4 млрд на конец марта.

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