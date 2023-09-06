Последнее обновление: 06.09.2023 18:00

В Беларусь с визитом прибыл президент Гвинеи

Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл с официальным визитом в Беларусь, сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Программа визита ожидается насыщенная: официальные переговоры, подписание двусторонних документов, посещение предприятий, ознакомление с потенциалом белорусских производителей", - говорится в сообщении.

Центральной частью визита станут переговоры с Лукашенко. Официальная их встреча в узком и расширенном составах пройдут во Дворце Независимости. По итогам переговоров планируется подписание пакета двусторонних документов, "направленных на развитие отношений по широкому спектру направлений - от экономики до гуманитарной сферы".

Ожидается, что Теодоро Обианг Нгема Мбасого также "ознакомится с возможностями промышленного и аграрного секторов Беларуси".



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