Румыния таки признала падение российского БПЛА на территории страны

Обломки российского беспилотника обнаружили в районе Плауру в уезде Тулча в Румынии. Беспилотник обнаружили после того, как Россия атаковала украинские порты в Измаиле и Рени, расположенные рядом с румынской границей.

Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что обнаружены обломки российского беспилотника, разбившегося в Румынии.

"Было видно, что за достаточно короткий период времени произошла серия атак, которые Россия совершила на украинские портовые объекты и склады, поэтому считаю важным усилить меры. У нас будет больше наблюдательных пунктов, больше патрулей. При этом используемое нами оборудование, которое с технической точки зрения может прикрыть территорию, остается работоспособным и находится в фазе повышенного внимания", - сообщил министр в комментарии Antena 3 CNN.

Тилвар отметил, что патрули осмотрели большую территорию, в связи с чем он теперь может подтвердить, что найдены обломки, которые могут быть запчастями дрона.

Россия 4 сентября в очередной раз атаковала юг Одесской области. В Госпогранслужбе Украины заявили, что на территории Румынии упали и сдетонировали "шахеды".

При этом официальный Бухарест эту информацию опроверг. В то же время украинские заявили, что есть фотодоказательства. Пограничники обратились к румынским коллегам с просьбой предоставить информацию об инцидентах, но ответа не было.