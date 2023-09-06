Последнее обновление: 06.09.2023 15:38

В Украине новый министр обороны

Верховная Рада назначила нового министра обороны на замену Алексею Резникову. Им стал бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Назначение Умерова главой Минобороны поддержали 338 депутатов.

На заседании 4 сентября Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества.

Рада 5 сентября проголосовала за увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Он отчитался парламенту о своей работе в должности.

Рустем Умеров – народный депутат IX созыва от партии Голос, был председателем Фонда госимущества с сентября 2022 года. До этого являлся заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Умеров входил в состав украинской делегации на переговорах с РФ в начале войны в 2022 году, участвовал в процессе обмена пленными.

Является соучредителем компании ASTEM и благотворительного фонда ASTEM Foundation. Компания занимается управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.

У политики есть крымскотатарские корни, его семья была насильственно депортирована советской властью из Крыма в 1944 году.



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