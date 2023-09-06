В G7 отложили пересмотр ценового потолка для российской нефти

"Большая семерка" (G7) и союзники отложили регулярный пересмотр схемы ограничения цен на российскую нефть, даже несмотря на то, что большая часть российской нефти торгуется выше установленного лимита из-за роста мировых цен. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ознакомленные источники.

"Российские производители нашли способы продавать нефть, используя меньше западных кораблей и страховых услуг, что затрудняет для Запада обеспечение соблюдения существующего ценового ограничения, поскольку компании, способствующие торговле, находятся за пределами их компетенции", - пишет агентство.

Издание напоминает, что страны G7 совместно с ЕС и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре прошлого года, после чего в феврале был введен ценовой лимит на топливо.

Сначала страны ЕС договорились пересматривать верхний предел цены каждые два месяца и в случае необходимости корректировать ее, а страны G7 - "при необходимости", включая "внедрение и соблюдение".

Однако G7 не пересматривала верхний предел с марта, и четыре источника, знакомые с политикой G7, сказали, что группа не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос о корректировке схемы.

"В июне или июле были некоторые переговоры о пересмотре или, по крайней мере, разговоры об этом, но официально этого так и не произошло", - сказал один дипломатический источник.

Собеседники Reuters сообщили, что, хотя некоторые страны ЕС были заинтересованы в пересмотре, они заявили, что Соединенные Штаты и члены G7 не имеют особого желания вносить изменения.

Кулуары предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца могут стать неформальной платформой для переговоров по лимиту.

Механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов, если есть доказательства того, что покупка не превышает ценовых ограничений в 60 долларов за баррель нефти.

Идея была инициирована Вашингтоном, чтобы сократить доходы Москвы на фоне ее войны с Украиной, избегая при этом рыночных сбоев вследствие запрета ЕС на российскую нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на самом высоком уровне в этом году - более 90 долларов за баррель, что повышает стоимость мировой нефти, включая российскую Urals.