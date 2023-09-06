Последнее обновление: 06.09.2023 15:20

В Армении пройдут военные учения совместно с США

В Армении 11-20 сентября в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях в учебном центре "Зар" миротворческой бригады Минобороны и N-ском учебном центре Минобороны пройдут совместные армяно-американские учения "ARTSIV PARTNERS-2023".

Как сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства, учения включают в себя действия по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих заданий. Их цель – повышение уровня взаимной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, обмен лучшим опытом в области управления и тактических коммуникаций, а также повышение готовности армянского подразделения к плановой оценке «Концепции оперативного потенциала» НАТО/Партнерство во имя мира.

В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, периодически участвуют в аналогичных совместных военных учениях и тренингах в странах-партнерах.



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