Армения впервые с начала войны отправила Украине гумпомощь

Армения направила в Украину гуманитарную помощь впервые с начала развязанной Россией полномасштабной войны. Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на источники.

О какой помощи и в каком размере идет речь, не уточняется.

По словам собеседников вещателя, о гуманитарной помощи Украине Ереван официально объявит в ближайшее время.

В МИД и правительстве Армении пока официально не комментируют эту информацию.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения не является союзником России в ее войне с Украиной.