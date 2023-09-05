Последнее обновление: 05.09.2023 17:56

Армения впервые с начала войны отправила Украине гумпомощь

Армения направила в Украину гуманитарную помощь впервые с начала развязанной Россией полномасштабной войны. Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на источники.

О какой помощи и в каком размере идет речь, не уточняется.

По словам собеседников вещателя, о гуманитарной помощи Украине Ереван официально объявит в ближайшее время.

В МИД и правительстве Армении пока официально не комментируют эту информацию.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения не является союзником России в ее войне с Украиной.



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