Последнее обновление: 05.09.2023 17:56

Дипмиссии не будут выдавать паспорта проживающим за границей белорусам

Белорусские дипмиссии больше не будут выдавать паспорта проживающим за границей белорусам. Обменять паспорт или продлить его срок действия тоже будет невозможно. Такие изменения предусмотрены указом № 278, который Лукашенко подписал 4 сентября 2023 года.

Согласно обнародованному документу, сделать это можно будет только «в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства».

Правда те, кто успели подать документы об обмене/получении паспорта за границей, получат их по старым правилам.

Указом также исключен пункт о праве дипломатического представительства или консульского учреждения продлевать срок действия паспорта находящихся за границей, а также обменивать их.

Что касается биометрического паспорта, то проживающий за границей белорус сможет получить только через МИД или через МВД.

Кроме того, оформлять сделки с имуществом теперь можно будет только лично или по доверенности, оформленной в Беларуси.

Правительству Беларуси в трехмесячный срок поручено обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с указом и принять иные меры по его реализации.



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