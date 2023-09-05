IT-гигант SAP прекратит поддержку своих решений в РФ до конца года

Немецкий разработчик программного обеспечения SAP окончательно прекращает поддержку своих решений в России до конца 2023 года. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании российским партнерам.

В письме SAP сообщил, что до 31 декабря 2023 года отключит их от поддержки своего программного обеспечения. Действующим до окончания полного срока контрактов остается только использование облачных сервисов.

По словам источника газеты, с 4 сентября такие же письма получают около 100 клиентов, которые продолжают пользоваться поддержкой систем SAP.

Как отмечает издание, российские клиенты разработчика уже начали передавать техподдержку своих систем локальными IT-компаниям - одной из них может стать "Лаб СП", основанная бывшими сотрудниками SAP.

Но по мнению экспертов, полная замена SAP пока невозможна, так как решения компании отвечают за работу базовых систем предприятий, и полноценных аналогов нет.

Как отмечает The Bell, на пике SAP занимал 60% российского рынка систем управления предприятиями (ERP-систем). Отмечается, что на SAP "сидели" почти все крупные российские компании, в том числе флагманы, такие как "Газпром", "РЖД", "Сбербанк" и "Норникель".