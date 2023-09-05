Россияне определились с недостатками китайских автомобилей

Тонкий металл и нежная подвеска, не предназначенная для российских дорог, являются главными недостатками китайских автомобилей, по мнению российских автолюбителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Открытие Авто» — блоком автобизнеса банка «Открытие».

Главными преимуществами китайских автомобилей в сегодняшних российских реалиях автолюбители считают наличие запчастей (35%) и широкий модельный ряд (34%). По мнению 8% опрошенных, плюсом также является относительно низкая стоимость страховок, 6% выделили качественный ремонт в сервисных центрах. Не смогли отметить преимущества китайских брендов и затруднились с ответом 14% респондентов.

По мнению 20% опрошенных, новые китайские модели полностью адаптированы к российским погодным условиям. 61% полагает, что адаптированы частично, а 19% считают, что русской зимы китайские авто не выдерживают.

Причем 57% согласны с тем, что китайские автомобили стало проще обслуживать, так как на них в большинстве случаев есть запчасти. Лишь 10% не согласились с этим утверждением. Треть опрошенных затруднились с ответом.

Среди недостатков китайских автомобилей (на вопрос можно было давать более одного варианта ответа) российские автолюбители назвали использование тонкого металла и деталей, не предназначенных для высоких поперечных нагрузок и скручивания (44%), коррозию металла, не всегда готового к зимней эксплуатации (42%), некачественную электронику и запчасти (29%). Еще 28% отметили слишком нежную подвеску, часто не подходящую к российским дорожным условиям, а 24% — слабое лакокрасочное покрытие.