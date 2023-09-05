Российских чиновников принудительно пересадят на отечественные автомобили

Путин поручил кабинету министров принять меры, направленные на приоритетное использование чиновниками в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии Управления делами президента Российской Федерации принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей", - говорится в перечне поручений.

Доклад необходимо представить до 1 февраля 2024 года, ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

Путин 3 августа заявил, что госзакупки автомобилей иностранного производства для чиновников продолжаться не должны, госслужащие должны ездить на машинах российского производства.

"Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", - сказал Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

"Где-то будет поскромнее, чем раньше - ничего страшного. Наоборот, даже хорошо - все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции", - добавил Путин.