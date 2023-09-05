Последнее обновление: 05.09.2023 11:00

В Болгарии у Лукойла отобрали контроль над нефтяным терминалом "Росенец"

Правительство Болгарии забрало у российской компании "Лукойл" контроль над нефтяным терминалом "Росенец". Об этом сообщают болгарские меда.

О разрыве концессии на управление терминалом болгарские власти сообщили Лукойл еще в середине августа.

По словам министра транспорта и коммуникаций Болгарии Георгия Гвоздейкова, правительство не будет выплачивать концессионеру компенсацию, поскольку договор расторгнут в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

"Отныне Лукойл может добиваться своих прав где-то еще, но не в Болгарии. Мы соблюли закон и европейское регулирование", - сказал министр.

Концессионный договор на управление терминалом "Росенец" на 35 лет Лукойл подписал в 2011 году. Однако летом этого года парламент Болгарии решил расторгнуть договор из-за санкций, наложенных ЕС на Россию.



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