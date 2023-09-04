Румыния опровергает информацию о взорванных на ее территории "Шахедах"

В Министерстве обороны Румынии опровергли информацию украинской стороны о падении российских ударных дронов на территории страны во время ночной атаки 4 сентября. Заявление об этом опубликовало Министерство национальной обороны Румынии.

"Министерство категорически отрицает информацию, появившуюся в публичном пространстве, о так называемой ситуации... при которой российские беспилотники упали на национальную территорию Румынии", - говорится в сообщении.

"Ответственные структуры Министерства национальной обороны в реальном времени мониторили ситуацию в связи с атакой российских беспилотников против инфраструктуры возле украинских портов на Дунае и прошлой ночью, и в субботу и воскресенье. Ни в одном из эпизодов использованные РФ ударные средства не представляли прямой военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии", – говорится в заявлении.

Одновременно министерство подчеркнуло, что считает эти атаки РФ неоправданными и противоречащими международному гуманитарному праву.

Минобороны добавляет, что применяет меры повышенной бдительности на суше, в море и в воздухе и "вносит свой вклад в усиление обороны и сдерживания на восточном фланге в соответствии с национальными планами и планами в рамках НАТО".

В МИД Украины со ссылкой на Госпогранслужбу сообщили, что во время атаки на украинские порты на Дунае в ночь на 4 сентября российские "Шахеды" упали на территории Румынии, и добавили фото взрыва с другой стороны Дуная.