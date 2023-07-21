США расширили санкции против российских компаний из-за войны в Украине

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против ряда компаний военно-промышленного комплекса России, занимающихся производством боеприпасов и высокотехнологичными разработками для военного сектора.

В частности, в санкционный список включены Алексинский химический комбинат (производит боеприпасы и оружие); Казанский государственный казенный пороховой завод (производит взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы, стрелковое оружие); Тамбовский пороховой завод (является одним из основных российских производителей боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия); Тульский патронный завод (производит боеприпасы для стрелкового оружия).

Минфин США также наложил санкции на ряд российских предприятий, работающих в отраслях аэрокосмической промышленности, квантовых технологий и передовых компьютерных технологий, которые Россия использует для поддержки оборонной промышленности, и более десятка научно-исследовательских организаций.

Новые ограничения распространились и на несколько российских компаний, участвующих в схеме незаконного импорта товаров и технологий двойного назначения, а еще – предприятий российской оборонки, которые сотрудничают с уже подсанкционными компаниями в РФ.

Санкции введены против банков «Солидарность», «Тинькофф» и «Юнистрим».

Кроме того, под санкции попали несколько грузовых и пассажирских кораблей, исследовательские центры и институты РАН.