Последнее обновление: 03.09.2023 11:16

В Друскининкае загорелся санаторий Belorus

В Друскининкае случился пожар в санатории Belorus, находящийся в собственности управления делами Лукашенко, сообщают литовские медиа.

«2 сентября, в 20.57 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о пожаре на ул. Майронё, 2, в Друскининкае, в санатории Belorus. На место происшествия выезжали пожарные-спасатели из Друскининкая и Лаздийского района», - говорится в сообщении.

Известно, что пожар начался в номере на первом этаже. Пожарные вынесли из задымленной комнаты холодильник. Подозревают, что из-за поломки холодильника и начался пожар. Обстоятельства происшествия уточняются. Пожар ликвидировали в течение нескольких минут.

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