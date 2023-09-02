Польша опровергла заявления Беларуси о нарушении границы вертолетом

Польша опровергла заявления Беларуси о нарушении границы страны польским военным вертолетом, сообщают СМИ.

В частности, спикер Оперативного командования ВС Польши Яцек Горишевский заявил, что такие заявления - вранье и провокация беларуской стороны. Он добавил, что командование уже расследовало этот вопрос, и по рапортам пилота и записям радиолокационной системы видно, что нарушения не было.

Госпогранкомитет РБ в пятницу сообщил, что днем 1 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области.

«Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно», - говорилось в сообщении, к которому было приложено видео якобы зафиксированного нарушения.

В МИД Беларуси был вызван Временный Поверенный в Делах Польши.

"Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб следует подходить с большой осторожностью. Это службы, которые являются прямым продолжением режима Лукашенко", – заявил еще в пятницу заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Он допустил, что заявление может быть провокацией Минска, "что было бы вполне естественно" на фоне грядущих парламентских выборов в Польше.

"В белорусских СМИ регулярно можно прочитать статьи о том, что Польша вот-вот нападет на Беларусь, там много подобной ерунды", – добавил дипломат.