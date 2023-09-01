В Калифорнии миллиардеры строят город-оазис рядом с авиабазой

В Северной Калифорнии миллиардеры решили построить город-оазис.

Как сообщает Bloomberg, подробности плана его строительства на ветряных холмах округа Солано раскрыты.

Сайт описывает предложенный проект под названием "Калифорния навсегда" (California Forever) как пешеходное общество, которое поможет решить "региональные инфраструктурные нужды, включая энергетику, транспорт, водоснабжение и защиту от лесных пожаров". На сайте размещены рисунки, выполненные в пастельных тонах, которые, вероятно, изображают запланированный город, напоминающий итальянскую сельскую местность Тосканы, но с ветряными турбинами на заднем плане.

В дополнение к инвесторам, уже связанным с проектом (бывший глава Sequoia Capital Майк Мориц и соучредитель Netscape Communications Марк Андрессен), сайт называет ветерана венчурного капитала Джона Дорра в качестве одного из сторонников проекта. По словам осведомленного источника, Дорр инвестировал через свой семейный офис. Основателем и генеральным директором компании называют Яна Срамека, бывшего трейдера Goldman Sachs.

Для реализации проекта California Forever приобрели более 50 000 акров земли в округе Солано. Оппозиция к проекту возросла среди местных политиков, сетующих на нехватку коммуникации. Новый веб-сайт – это попытка представить проект "Калифорния навсегда" непосредственно общественности.

На сайте "Калифорния навсегда" обращается внимание на некоторые беспокойства, связанные с проектом, такие как близость к оживленной военно-воздушной базе Трэвис и потеря сельскохозяйственных угодий.