Последнее обновление: 01.09.2023 13:06

Московские аэропорты приостановили работу, отменены десятки рейсов

В московских аэропортах объявили план "Ковер". В частности, утром 1 сентября временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", задержаны и отменены десятки рейсов. Об этом сообщил ряд российских медиа.

"По меньшей мере, 32 авиарейса задержаны и 20 отменены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" в пятницу утром", - отмечалось в сообщениях.

Позднее российские СМИ сообщили, что уже по меньшей мере 61 авиарейс задержан и 23 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".



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