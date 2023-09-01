Московские аэропорты приостановили работу, отменены десятки рейсов

В московских аэропортах объявили план "Ковер". В частности, утром 1 сентября временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", задержаны и отменены десятки рейсов. Об этом сообщил ряд российских медиа.

"По меньшей мере, 32 авиарейса задержаны и 20 отменены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" в пятницу утром", - отмечалось в сообщениях.

Позднее российские СМИ сообщили, что уже по меньшей мере 61 авиарейс задержан и 23 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".