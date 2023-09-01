Украинская ГТС и ПХГ готовы работать без транзита российского газа

Украинская газотранспортная система (ГТС) и подземные газовые хранилища (ПХГ) готовы работать в условиях нулевого транзита. Об этом свидетельствуют результаты стресс-теста, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Также газотранспортная система готова к ОЗП 2023/2024 в условиях вызовов войны, а отечественные ПХГ могут быть использованы как надежные хранилища для хранения европейского газа. Такую независимую техническую оценку предоставлено международной экспертной группой после проведения моделирования работы ГТС и ПХГ по потенциальным сценариям в случае атак врага на газовую инфраструктуру, других чрезвычайных ситуаций и остановки транзита российского газа", - говорится в сообщении.

По информации министерства, проверка технических условий эксплуатации во время стресс-теста подтвердила надежность транспортировки и хранения газа даже в условиях военного риска и повреждения основных активов.

Все сценарии моделируют выход из строя различных комбинаций критически важных объектов операторов. Анализ также учитывает данные об атаках на объекты в 2022/2023 годах, структуру, характеристики повреждений в разных регионах Украины, добавили в ведомстве.

"По заключению независимых экспертов SRG, сценарии смоделированных стресс-тестов точные и подтверждают техническую устойчивость ПХГ Украины.

Соответствующий стресс-тест был инициирован Министерством энергетики Украины. Моделирование работы осуществлялось рабочей группой в составе и при содействии USAID Проект энергетической безопасности, Секретариата Энергетического Сообщества, Генерального директората Joint Research Centre Европейской комиссии, Simone Research Group, НАК "Нафтогаз Украины" и соответственно Укртрансгаза и Оператора ГТС", - говорится в сообщении.