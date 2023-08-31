Последнее обновление: 31.08.2023 13:07

Лукашенко собрал Совбез

Лукашенко 31 августа собрал заседание Совета безопасности, сообщает его пресс-служба.

На повестке «вопросы обеспечения национальной безопасности Беларуси».

«Страны НАТО настойчиво продвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие вокруг Беларуси, постоянно проводят провокационные учения на наших границах. Свои действия они оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Беларуси. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях», - цитирует пресс-служба первые заявления Лукашенко.

По его словам, в апреле Варшава уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении нашей страны.

«Это фактически последний юридически обязывающий международный акт в сфере контроля над вооружениями. Это уже опасный шаг.

Как мы должны на все это реагировать?», - задал риторический вопрос Лукашенко.

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