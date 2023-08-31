Последнее обновление: 31.08.2023 13:07

России после последнего "хлопка" придется усиливать ПВО на аэродромах

Разведка Великобритании считает, что Россия вынуждена будет усиливать противовоздушную оборону на своих аэродромах, чтобы обезопасить себя от атак беспилотников вроде тех, что произошли в последние дни. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 31 августа.

Разведка отметила, что в ночь с 29 на 30 августа на территории России произошло до пяти отдельных атак дронами-камикадзе, что стало крупнейшей атакой на территории РФ за время полномасштабной войны.

"О взрывах сообщали в Москве, Брянске, Рязани и на воздушной базе Пскова рядом с эстонской границей. Удар по Пскову, вероятно, повредил несколько военно-транспортных самолетов. Всего за август 2023 года в России было 25 отдельных атак дронами, почти точно осуществленных с помощью беспилотников "в один конец", – отмечает разведка.

Аналитики отмечают, что многие из дронов достигли своих целей, что может означать, что российская противовоздушная оборона испытывает трудности с обнаружением и уничтожением таких воздушных целей.

"Россия, вероятно, перепланирует организацию ПВО в зоне между Украиной и Москвой, чтобы лучше реагировать на эти атаки", – отмечают в обзоре.

После предыдущих случаев, когда атаки на российские военные аэропорты повреждали самолеты, РФ начала рассредоточивать самолеты по разным местам. Однако последние удары в Сольцах и Пскове свидетельствуют, что беспилотники имеют значительную дальность и дальше защищаться с помощью рассредоточения будет непросто.

"России, вероятно, придется рассмотреть развертывание дополнительных систем ПВО на аэродромах, где она видит риск атак беспилотниками", – заключает разведка Британии.

Между тем ответственность за атаку на военный аэродром в Курской области взял на себя "Русский добровольческий корпус".

"В ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту", - говорится в заявлении РДК, воюющего на стороне Украины. "Максимально успешная атака", в результате которой "уничтожены все намеченные цели", была организована вместе с военной контрразведкой СБУ, отметили в РДК.

При этом также утверждается, что здание в Курской области было повреждено обломками ракеты российской ПВО, а не в результате попадания в него беспилотника, как заявляли власти региона.



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